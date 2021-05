Da venerdì 7 maggio avrà inizio la nuova consegna delle mascherine

di Martina Giardi

In una nuova modalità, da odmani avrà inizio un'ulteriore consegna di mascherine da parte del Comune di Terranuova in collaborazione con la Misericordia. Inizia dalle frazioni e prosegue nel capoluogo





Da venerdì 7 maggio il Comune di Terranuova, in collaborazione con la Misericordia, procederà allamdistribuzione di cinque mascherine chirurgiche e due FFP3 a nucleo familiare. “La Protezione Civile ci ha appena consegnato questo nuovo lotto di mascherine – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – e, in collaborazione con la Misericordia, i volontari e alcuni dipendenti comunali ci siamo adoperati per distribuirle alla cittadinanza."

La consegna prenderà avvio venerdì 7 nelle frazioni di Castiglione Ubertini, Campogialli, Tasso, Traiana, Persignano, Pientravigne, Montemarciano e proseguirà anche nella giornata di sabato 8. Da lunedì 10 maggio i cittadini del capoluogo potranno ritirarle personalmente all’interno della sede della Misericordia di Terranuova.

Nelle frazioni delle Ville e della Penna sarà allestito un gazebo dedicato appositamente alla distribuzione nelle giornate di sabato 15 e sabato 22 maggio.