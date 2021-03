AstraZeneca, ripartono le vaccinazioni. Nuova prenotazione prioritaria per gli appuntamenti annullati

di Glenda Venturini

Da venerdì 19 alle ore 15 riprendono le vaccinazioni: le persone che hanno ricevuto il messaggio di appuntamento annullato potranno riprenotarsi con priorità





Dopo il via libera dell'Ema e di Aifa, ripartono anche in Toscana le vaccinazioni con il siero AstraZeneca. Da domani, venerdì 19 marzo, a partire dalle ore 15 saranno riprese regolarmente le somministrazioni, che erano state sospese temporaneamente.

Le persone che avevano l'appuntamento già fissato dalle 15 in poi di domani, venerdì 19 marzo, possono quindi recarsi nei punti vaccinali per ricevere la somministrazione del vaccino.

Per quanto riguarda invece le prenotazioni annullate (e cioè quelle per tutti gli appuntamenti in calendario da quando è stato sospeso il vaccino AstraZeneca e fino alle ore 15 di domani, venerdì 19 marzo), le persone in questione avranno la priorità per riprenotarsi non appena verranno riaperte le agende sul portale.