Vaccini senza prenotazione per le persone tra 60 e 69 anni: posti anche al distretto di Montevarchi

di Glenda Venturini

La Pfizer open week dell’Asl Toscana sud est prevede, da domani 8 giugno, altre sedute serali senza prenotazione per le persone tra 60 e 69 anni residenti nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena





L’Asl Toscana sud est prolunga la Pfizer open week, l’iniziativa dedicata alle persone tra 60 e 69 anni che potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione. Dal martedì 8 e fino a domenica 13 giugno saranno utilizzate 2020 dosi in tutta l’Asl: di queste, 920 nella provincia di Arezzo, con il coinvolgimento anche del distretto di Montevarchi.

“Prolunghiamo questa iniziativa straordinaria – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – perché c’è ancora bisogno di incentivare la vaccinazione dei sessantenni. In parallelo con la progressiva apertura a tutte le fasce d’età, come disposto dalla Regione in base alle indicazioni nazionali, compiamo quindi un altro sforzo per allestire sedute con Pfizer dedicate solo alle persone tra 60 e 69 anni”.

Tutti gli appuntamenti della Pfizer open week si svolgeranno dalle 20 alle 23. Alla Pfizer open week potranno accedere anche persone tra i 60 e i 69 anni che si sono già prenotate in una data successiva. In caso di somministrazione del vaccino, la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata.

Le date in Provincia di Arezzo



Martedì 8 giugno

Cortona – Scuola Berrettini-Pancrazi: 100 dosi (20-23)

Bibbiena – Centro sociale: 100 dosi (20-23)

Montevarchi – Distretto: 60 dosi (20-23)

Sansepolcro – Foro Boario: 100 dosi (20-23)



Giovedì 10 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)

Montevarchi – Distretto: 60 dosi (20-23)



Sabato 12 giugno

Arezzo – Teatro tenda: 100 dosi (20-23)



Domenica 13 giugno

Arezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)