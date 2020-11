Tre panchine rosse nei tre centri del comune per dire 'no' alla violenza sulle donne

di Glenda Venturini

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Amministrazione ha inaugurato tre panchine rosse. Gli Assessori Angela Fortunato, Filippo Casini e Niccolò Innocenti hanno scoperto le panchine presenti a Castelfranco, Faella e Pian di Scò





Tre panchine nei tre maggiori centri abitati del comune di Castelfranco Piandiscò, una a Castelfranco, una a Faella e una a Pian di Scò: un messaggio per ricordare a tutti la necessità di contrastare la violenza di genere, che ha le donne per vittime.

Sono state inaugurate nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, dall'Amministrazione comunale. Per ottemperare alle norme in vigore in Toscana relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19 l’inaugurazione si è svolta alla sola presenza dei tre assessori Angela Fortunato, Filippo Casini e Niccolò Innocenti.

Le panchine rosse si trovano in Piazza Livio Sati a Castelfranco di Sopra, in Piazza dell’Horme a Faella e nei Giardini del Municipio di Pian di Scò, in Via Caprile. “Anche quest’anno - ha commentato l'assessore Fortunato - il Comune segna questa importante data, e lo fa nel rispetto delle norme vigenti. Mercoledì sarò sola, ma idealmente sarò insieme non solo a tutta l’Amministrazione ma soprattutto a tutte le donne che quotidianamente lottano e che hanno lottato nel corso delle loro vite per la parità di genere e la conseguente eliminazione di atti violenti mossi da sentimenti di odio e possesso.”