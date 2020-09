Sospese assegnazioni di cattedre e bidelli di sostegno. Sarà un rientro scolastico con personale ridotto

di Matteo Mazzierli

È arrivata venerdì sera un'informativa dal provveditorato tramite ministero in cui molte assegnazioni di cattedre e bidelli per posti di sostegno sono state annullate. Un'altra difficoltà per la ripartenza del sistema scolastico





Annullamento parziale per l'individuazione di incarichi a tempo determinato nelle scuole: è l'informativa che il provveditorato di Arezzo, tramite ministero, ha comunicato a tutte le scuole del Valdarno e non solo. I dirigenti scolastici hanno ricevuto l'avviso venerdì sera ritrovandosi a far fronte ad un personale ridotto con molte sostituzioni di cattedre e bidelli annullate.

A segnalare e commentare la vicenda è stato l'assessore alla pubblica istruzione di Montevarchi, Stefano Tassi: "Una partenza scolastica come quest'anno non si è mai vista, soprattutto per la pressione che stanno subendo i dirigenti scolastici. Lunedì le scuole apriranno con un personale ridottissimo, questa notizia significa voler mettere in difficoltà l'intero sistema scolastico e non solo quello del Valdarno. Una scuola che ha fatto i conti con il proprio personale che gli veniva assegnato anche in tempo provvisorio ha predisposto la sua intera organizzatività in base alle entrate dei ragazzi, con scuole smantellate e percorsi fatti in diverso genere. Con più entrate e uscite, dove ci dovrà essere il personale ATA, se il personale non arriva a controllare chi ci verrà mandato? Alcune nostre scuole non hanno assegnazioni."

"Se nelle prossime mattine una persona manda un certificato, non c’è possibilità di sostituzione - conclude Tassi - il rischio è quello di dare un disservizio scolastico enorme. Non si fanno queste improvvise modifiche a partita iniziata, tutto ciò, aggiungo, è vergognoso."

Qui il comunicato sull'annullamento delle operazioni di convocazione per i posti di sostegno con la suddivisione di tutte le classi di concorso annullate.