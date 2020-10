Si perde con la mountain bike in Pratomagno: i carabinieri lo localizzano e lo rintracciano

di Monica Campani

Il giovane è stato rintracciato grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri della compagnia di San Giovanni e dei carabinieri forestali coadiuvati dal Gaib



foto di repertorio

Aveva organizzato un’escursione in mountain bike in Pratomagno ma vicino a Mondrago, nel comune di Castelfranco Piandiscò, si è perso. Il giovane ha lanciato l'allarme ai carabinieri chiamando la centrale operativa della compagnia di San Giovanni che ha attivato subito le ricerche.

Dopo aver perso momentaneramente il contatto con il giovane, a causa della zona impervia poco servita dai gestori telefonici, i carabinieri hanno effettuato la localizzazione elettronica, accertando così che si era perso mentre con la mountain bike stava seguendo il crinale che congiunge Mondrago con il Pratomagno. Subito è stato allertato anche il personale di soccorso dei carabinieri forestali.

Il giovane, però, preso dall'agitazione e dal panico, si spostava in continuazione rendendo così più difficoltose le ricerche. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, nel momento in cui il cellulare è tornato raggiungibile, si è fatto inviare dal giovane la localizzazione satellitare e lo ha guidato verso una strada poco distante in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

I carabinieri forestali, coadiuvati dai volontari del Gaib, sono riusciti a raggiungere e soccorrere il giovane escursionista, in stato di agitazione ma senza necessità di cure.