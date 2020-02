Rifiuti, le foto-trappole funzionano: diminuiscono gli abbandoni

di Monica Campani

Conferimento dei rifiuti: buone pratiche e responsabilizzazione anche grazie ai controlli. L’attenzione si incentrerà anche nelle frazioni





Comportamenti corretti e un’adeguata gestione dei propri rifiuti: per sensibilizzare i cittadini il Comune di Terranuova in sinergia con il gestore unico della raccolta dei rifiuti ha organizzato un sistema di controllo. Adesso è infatti possibile risalire ai responsabili degli abbandoni e degli errati conferimenti ai cassonetti collocati intorno alle mura del centro.

Le segnalazioni degli abbandoni, giungono agli uffici della polizia municipale sia da parte degli ispettori ambientale sia attraverso le foto-trappole. In tutti i casi si tratta di violazioni punite con sanzione pecuniaria. E gli abbandoni sono diminuiti.

“Intervenire quando non vengono rispettate le regole e il decoro urbano è giusto e doveroso nei confronti dell’intera comunità e di tutti i cittadini che si comportano in maniera corretta- commenta il Sindaco Sergio Chienni- È importante sottolineare che oltre ai controlli, il Comune di Terranuova mette in campo tutte le pratiche di sensibilizzazione necessarie per prevenire questo tipo di infrazioni, offrendo servizi che garantiscono risposte a tutte le esigenze, sia per i cittadini che per le attività economiche, fornendo tutte le indicazioni utili per garantire un corretto conferimento dei rifiuti prodotti”.

”Tra i servizi messi a disposizione ricordiamo il ritiro gratuito degli ingombranti attivabile tramite numero verde, il trasporto e il conferimento dei manufatti in amianto e il centro di raccolta. Tra i servizi messi a disposizione ricordiamo il ritiro gratuito degli ingombranti e il ritiro a domicilio degli sfalci e potature di provenienza domestica”.

Per prenotare il ritiro del materiale a domicilio è possibile: chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 (attivo da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00), effettuare la prenotazione attraverso il sito internet www.seitoscana.it o inviare una mail di richiesta aingombranti@seitoscana.it.

“Inoltre - prosegue Chienni - da qualche mese i cittadini di Terranuova possono usufruire del servizio di ritiro e smaltimento dei manufatti in amianto, questo servizio offre la possibilità ai privati cittadini di contribuire alla salute e al decoro della propria città in modo semplice ed economico, potendo rimuovere in autonomia l’amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere. Con l’acquisto di un semplice kit per la rimozione, da poche decine di euro, è infatti possibile disfarsi dei materiali in modo corretto e ambientalmente sostenibile, grazie al contributo dell’Amministrazione che provvede a sostenere le spese di trasporto e smaltimento del materiale”.

Tutti questi servizi si aggiungono alla possibilità per i cittadini di conferire i rifiuti presso il centro di raccolta, che si trova in via del Fiume oppure presso la Stazione ecologica itinerante ogni secondo e quarto venerdì del mese dalle 7:30 alle 11:30 in piazza Repubblica e ogni quarto sabato del mese dalle 14:30 alle 17:30 presso supermercato Coop.

Vista la validità dei controlli e del servizio il Comune di Terranuova ha deciso di spostare il sistema di foto-trappole anche nelle frazioni dove spesso vengono ritrovati accanto ai cassonetti rifiuti ingombranti.