Reddito di cittadinanza, interrogazione di M5S e Montevarchi Democratica: "Il Comune si è attivato con i progetti?"

di Glenda Venturini

I consiglieri Norci (M5S) e Grasso (Montevarchi Democratica) hanno presentato una interrogazione congiunta per capire se l'Amministrazione si è mossa per attivare i Puc, progetti utili alla collettività, nei quali possono essere coinvolti i beneficiari del reddito di cittadinanza





Quanti sono i percettori del Reddito di cittadinanza a Montevarchi, e come si è mosso il comune finora per attivare quei progetti in cui i beneficiari possono prestare la propria opera in favore della collettività? Sono alcune delle richieste contenute all'interno dell'interrogazione congiunta presentata dai consiglieri Carlo Norci, del Movimento 5 Stelle, e Francesco Maria Grasso di Montevarchi Democratica.

"Il beneficiario del Reddito di cittadinanza - ricordano i due consiglieri - è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni. È compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del Reddito, e sempre il Comune deve comunicare il catalogo dei Progetti utili alla collettività, attivati per ambito di attività e numero di posti disponibili, attraverso l'apposita piattaforma GEPI".

Con queste premesse, i due consiglieri chiedono a sindaco e giunta "se si è provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso alla piattaforma GEPI; se si è provveduto all’individuazione dei coordinatori e responsabili per i controlli anagrafici dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari del Reddito di cittadinanza; qual è il numero dei percettori del Reddito residenti nel Comune e qual è il loro profilo formativo; se è intenzione dell’Ente gestire i Progetti utili alla collettività insieme ad altri Comuni, se intende svolgere sondaggi o assemblee pubbliche; e se sono già stati individuati gli ambiti dove attuare i PUC e secondo quali criteri di priorità e necessità del territorio".