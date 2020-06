Ora è ufficiale: la Sangiovannese e Nicola Del Grosso si sono separati

di Michele Bossini

A dare la notizia è stata la società con un post di poche righe sulla sua pagina facebook,



Nicola Del Grosso (nella foto) lascia la Sangiovannese

La notizia circolava già da alcuni giorni ma adesso è ufficiale: la Sangiovannese e Nicola Del Grosso si separano. A dare la notizia è stata la società con un post di poche righe comparso sulla sua pagina facebook, assieme ai ringrazamenti e agli auguri di rito.

L'avventura di Del Grosso in riva all'Arno, ricoprendo il ruolo di direttore generale, è durata tre stagioni nelle quali sono state raggiunte nalla prima un'inattesa qualificaziona ai play-off, più due salvezze dirette.

Circa il suo futuro si vocifera di una nuova esperienza a Grassina, la sua partenza potrebbe spianare la strada al ritono, dopo dieci anni, di Giuseppe Morandini nella stanza dei bottoni di piazza Palermo. Un contatto fra le parti c'è già stato, Morandini si era preso qualche giorno per pensarci sopra e fare una serie di valutazioni, in attesa di un ulteriore incontro nel quale comunicare la sua decisione, che a questo punto non dovrebbe tardare pià di tanto.