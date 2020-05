Morto Antonio Aquiloni, una figura storica in città legata al commercio

di Monica Campani

Tanti i messaggi di cordoglio: da Confcommercio all'Amministrazione comunale di San Giovanni





E' morto Antonio Aquiloni, 75 anni, uomo conosciuto a San Giovanni per aver legato per quasi 50 anni la propria vita al tessuto economico e commerciale della città.

Il primo a ricordarlo è stato Paolo Mantovani, Confcommercio: "Stanotte è scomparso un caro amico che è sempre stato anche un collega sincero e leale. Come presidente di Confcommercio voglio ricordare i suoi incarichi tutti svolti con grande passione. Un abbraccio e delle sentite condoglianze da parte mia e di tutto il consiglio direttivo".

Vari i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera: l'anno scorso gli fu consegnatoa l'aquila d'oro nell'ambieto del premio 'Maestri del commercio' per i 48 anni di attività.

Anche l'Amministrazione comunale lo ricorda: "L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la scormparsa di una storica figura del tessuto economico sangiovannese; Antonio Aquiloni, commerciante premiato con l’Aquila d’Oro, fregiato del titolo onorifico di “Maestro del Commercio da 50&Piú” e successivamente con il “Premio Mercurio Toscana” ricevuto a Palazzo Vecchio. Con Antonio ci lascia un pezzo di memoria della nostra comunità, attivo per anni anche come membro del Consiglio di Amministrazione nel Calcit Valdarno".