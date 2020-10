La Futsal Sangiovannese non delude al debutto, battuto in rimonta Campi Bisenzio

di Michele Bossini

I vadarnesi hanno battuto l'Arpi Nova Campi Bisenzio 5-3





Inizia nel migliore dei modi il campionato di serie B 2020-2021 per la Futsal Sangiovannese, che in casa ha battuto in rimonta 5-3 una squadra di buon livello come l'Arpi Nova Campi Bisenzio. I tre punti sono arrivati al termine di una buona prestazione, il che rappresenta una bella iniezione di fiducia per la squadra di Bearzi, soddiasttp per avere iniziato il campionato con il piede giusto.

Il primo tempo era terminato 2-3 per la squadra campigiana (per i valdarnesi entrambe le reti di Jimenez), nettamente di marca azzurra la ripresa, con il 3-3 di Kaio, quindi ancora Jimenez per il 4-3 e , a 2' dalla sirena, il 5-3 di Gumeniuk che ha chiuso il match.