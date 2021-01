Il sindaco Lorenzini riceve il vaccino anti-Covid come medico: "La scienza ci darà una mano a uscire da questa situazione"

di Glenda Venturini

In quanto medico di famiglia, Lorenzini è stato sottoposto alla vaccinazione anti-Covid19 ieri. E pubblica la sua foto commentando: "Una scelta convinta perché tengo alla mia salute, dei miei pazienti, dei miei cari, di tutti i cittadini e dell’intera comunità"





È Daniele Lorenzini il primo sindaco del Valdarno ad aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid: ovviamente, non in quanto sindaco, ma come medico di famiglia. Lorenzini infatti esercita come medico di base e per questo, come previsto, già a dicembre si era registrato sul sito predisposto dalla Regione Toscana per la prenotazione del personale sanitario. Ieri pomeriggio ha ricevuto la prima somministrazione, e nell'occasione non ha mancato di inviare un messaggio sui social a sostegno della campagna vaccinale.

"Dopo essermi prenotato sul sistema regionale nelle scorse settimane, oggi, come medico, ho avuto l'opportunità di vaccinarmi contro il virus Covid-19. Una scelta convinta perché tengo alla mia salute, dei miei pazienti, dei miei cari, di tutti i cittadini e dell’intera comunità. La scienza ci darà una mano per uscire da questa situazione. Insieme ce la faremo", ha scritto Lorenzini.