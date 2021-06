Il consigliere regionale Casucci (Lega) torna sulla Gruccia: "Deve diventare davvero di primo livello"

di Glenda Venturini

L'esponente leghista chiede che per la sanità valdarnese si punti ad un sostanziale cambio di passo





Il consigliere regionale della Lega Marco Casucci torna ad affrontare il tema dell'ospedale del Valdarno, chiedendo che per il presidio si passi ad una classificazione di primo livello anche nei fatti, e più in generale afferma: "Ci impegneremo con la massima determinazione - afferma Casucci - affinchè la Sanità in Valdarno possa realmente puntare ad un radicale e doveroso cambio di passo.”

“Recentemente, ad esempio - prosegue il Consigliere - diversi valdarnesi, stante la presenza di pochi punti vaccinali a disposizione, sono, giocoforza, dovuti andare in altre zone per immunizzarsi; un fatto che è sintomatico di come, in questo delicato settore, i residenti meritino, dunque, maggiore attenzione da parte dell’istituzione regionale. Il punto focale riguarda, poi, l’ospedale della Gruccia di Montevarchi; è venuto il momento, infatti, di puntare ad un reale passaggio che lo porti a diventare un nosocomio di Primo livello.”

“Non è più, infatti, il tempo dei tentennamenti - conclude il rappresentante della Lega - e da parte nostra, come detto, non lasceremo nulla d’intentato affinchè questa opzione si tramuti in realtà. Si sono spese fin qui troppe parole e promesse sul tema; ora, è arrivato, dunque, il momento della concretezza per far sì che i valdarnesi possano contare su un’assistenza sanitaria la più completa e funzionale possibile.”