Due medici di famiglia in pensione: sostituzioni per la dottoressa Paoli e il dottor Grifoni

di Redazione

I due medici di famiglia hanno cessato l'attività in Valdarno, già individuati i nuovi medici che hanno ricevuto in automatico gli assistiti





Due medici di Medicina generale in Valdarno sono andati in pensione dal 1 luglio, e hanno così cessato la loro attività di assistenza e cura dei pazienti. Si tratta della dottoressa Paola Paoli e del dottor Franco Grifoni.

I due medici sono già stati sostituiti dall'Azienda sanitaria Toscana Centro: la dottoressa Paoli dal dottor Rodolfo Benelli, al quale sono stati assegnati tutti gli assistiti della dottoressa Paoli; e il dottor Franco Grifoni dalla dottoressa Chiara Gregorini, con le stesse modalità.

Tutti i pazienti dei due medici sono stati riassegnati ai nuovi medici pertanto non è necessario effettuare il cambio del medico. Resta tuttavia valida, come per tutti i cittadini, la facoltà di scegliere il medico di fiducia fra quelli disponibili nell'ambito territoriale di riferimento.