Covid-19, un altro decesso per la RSA di Bucine, intanto sono usciti tutti i risultati dei tamponi

di Matteo Mazzierli

La struttura registra il suo quarto deceduto, una ottantenne cittadina di Castelfranco, ma giunge anche una buona notizia: gli ultimi esiti dei tamponi hanno confermato che nessun degente del secondo piano, tranne i due di ieri, sono stati contagiati





Quarto decesso per la RSA Fabbri Bicoli di Bucine, nelle ultime ore il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli, ha comunicato che Ivana Bonechi, 80 anni purtroppo non ce l'ha fatta. La donna era ricoverata all'ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus.

"In questo momento siamo vicini alle figlie Michela e Manila e in particolare al genero Maurizio, nostro operaio comunale - scrive Cacioli - la situazione epidemiologica a Bucine è grave per la grande incidenza dei contagiati e la loro età avanzata. L'altro nostro residente nella RSA di Bucine contagiato dal virus non presenta alcun sintomo influenzale. Vogliamo esprimere la vicinanza dell'amministrazione e di tutta la comunità di Castelfranco Piandiscò a tutti coloro che sono in isolamento, ai nostri anziani e alle famiglie che stanno soffrendo con loro per le molteplici situazioni di disagio."

Sul fronte nuovi contagiati, invece, c'è una buona notizia per la struttura sanitaria. Il sindaco Nicola Benini ha annunciato che sono giunti gli ultimi esiti dei tamponi effettuati sui degenti del secondo piano: tutti negativi.

Il sindaco Benini: "C'è tanto dispiacere per le persone decedute in questi giorni e per le persone che sono in ospedale. Comunque al di fuori dei 23 positivi del nucleo cognitivo-comportamentale, negli altri sessanta degenti sono stati trovati solo due positivi, che, tra l'altro, ai primi sintomi di febbre sono stati isolati. Quindi, possiamo dire che li stiamo gestendo con tranquillità e con fiducia, per di più sapendo che questi sono veramente gli ultimi positivi della struttura."

"Sono sollevato dal fatto che siamo riusciti a contenere all'interno del piano 0 il virus - prosegue Benini - i due casi positivi di ieri siamo convinti di riuscire a gestirli, mentre a livello di personale negli altri due piani della RSA non ci sono persone positive in servizio. La Regione ha già deliberato nuove misure preventive su più livelli tra cui dispositivi di protezione e tamponi, purtroppo la nostra brutta esperienza non è la sola in Toscana e gli accorgimenti presi nel nostro caso li stanno adottando e ufficializzando per tutte le altre case di riposo. Il nostro dispiacere e la nostra situazione sono serviti per mettere attenzione sulle case di riposo che si stanno dimostrando il punto debole del sistema."