Covid-19, due nuovi casi positivi e un decesso a Reggello. L'aggiornamento del sindaco Benucci

di Matteo Mazzierli

Un decesso e due nuovi casi di Coronavirus a Reggello. Salgono così a 15 i casi complessivi del Comune





È purtroppo deceduta questa mattina una cittadina di Reggello positiva al Covid-19, lo ha annunciato nel suo report giornaliero il sindaco Cristiano Benucci, comunicando anche l'aumento dei casi positivi nel proprio Comune: due nuove positività che fanno salire a quindici i casi totali.

"Questa Domenica delle Palme davvero insolita consegna al nostro territorio notizie pessime - scrive Benucci - il dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl mi ha comunicato altri due casi di residenti nel nostro Comune risultati positivi al Coronavirus. Uno di essi si trova si trova ricoverato presso l'OSMA a Ponte a Niccheri e l’altro si trova in isolamento presso il proprio domicilio. Rinnovo a tutti l’augurio di pronta guarigione."

"Inoltre purtroppo ci è anche giunta la notizia che una nostra concittadina, positiva al Covid 19, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta questa mattina - prosegue Benucci - Desidero a nome della nostra comunità associarmi al suo ricordo e abbracciare idealmente tutta la sua famiglia".

"Questo pomeriggio si è tenuto l'incontro con la protezione civile per organizzare la consegna delle mascherine fornite dal Comune - spiega Benucci - che , come annunciato ieri sera, avverrà a domicilio per tutte le abitazioni. Non ci saranno quindi i banchini per la distribuzione. La Protezione Civile , a cui è stato consegnato l’elenco dei tantissimi cittadini che hanno dato disponibilità a dare una mano, comunicherà le modalità organizzative ai volontari."

"Come annunciato dal Presidente Rossi anche la Regione consegnerà da domani ai Comuni mascherine da consegnare ai cittadini - conclude Benucci - Per questa ragione, al fine di ottimizzare le operazioni in un unico passaggio la consegna inizierà mercoledì. Il nostro obiettivo è quello di consegnare tutto il materiale entro venerdì prossimo. Rinnovo il mio ringraziamento sincero a tutti coloro che si sono messi a disposizione per dare una mano, dai ragazzi della protezione civile fino all’ultimo dei volontari."