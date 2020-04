Covid-19, in arrivo le mascherine anche a Castelfranco Piandiscò e a Laterina Pergine

di Matteo Mazzierli

È prevista nei prossimi giorni, la distribuzione e la consegna delle mascherine protettive nei comuni di Castelfranco Piandiscò e Laterina Pergine per l'emergenza coronavirus



Foto di repertorio

Mascherine protettive consegnate direttamente a casa: anche nei Comuni di Laterina Pergine e Castelfranco Piandiscò è stata organizzata la distribuzione di questo prezioso dispositivo di protezione individuale che verranno consegnate a domicilio ad ogni famiglia dei due territori.

Nel caso di Laterina Pergine le consegne si terranno nei giorni 4 e 5 aprile: a darne notizia è stato il sindaco Simona Neri in un comunicato. "Avviso tutti i cittadini di Laterina Pergine Valdarno che tra sabato pomeriggio e domenica mattina La Racchetta Sezione Laterina consegnerà a tutti i nuclei familiari del territorio le mascherine acquistate dall'Amministrazione. I volontari avviseranno i cittadini suonando il campanello e depositeranno la bustina di plastica contenente la mascherina direttamente nella cassetta della posta: dovrà comunque essere evitato il contatto personale così come da prescrizioni anticontagio. Grazie ancora a La Racchetta per la collaborazione e per il supporto dimostrato a tutta la nostra comunità! Inoltre questa mattina la Polizia Municipale ha consegnato un certo quantitativo di mascherine agli esercizi commerciali aperti: i cittadini potranno quindi trovare mascherine in distribuzione gratuita anche presso tutte le farmacie e gli esercizi commerciali."

L'arrivo dei dispositivi per Castelfranco Piandiscò è previsto per la prossima settimana; in totale sono previste 10.000 mascherine chirurgiche. "Per contrastare l’epidemia da virus Covid-19, comunemente conosciuto come nuovo Coronavirus, il Comune di Castelfranco Piandiscò ha attuato diverse misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus - Scrive l'amministrazione di Castelfranco Piandiscò - Vista l’assoluta necessità di proteggere la popolazione più fragile e maggiormente colpita (persone sopra i 65 anni di età, persone immunodepresse o con patologie croniche) l’Amministrazione ha più volte invitato la cittadinanza per senso di responsabilità civile all’utilizzo delle mascherine protettive in luoghi pubblici e con la presenza di più persone, come ad esempio in supermercati o negli uffici postali."

"Comprendendo contestualmente la scarsa possibilità dei cittadini di reperire tali dispositivi di prevenzione il Comune si è attivato per fornire alle famiglie gli strumenti necessari alla loro sicurezza - spiega l'amministrazione comunale - Sono infatti in arrivo 10.000 mascherine chirurgiche che saranno distribuite secondo modalità in fase di definizione e che saranno al più presto comunicate. L’arrivo dei dispositivi DPI è previsto per la prossima settimana, e il numero acquistato consentirà di effettuare due consegne a nucleo familiare. Nelle settimane scorse, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state consegnate oltre 1.000 mascherine alle attività commerciali e ai servizi essenziali. L’Amministrazione ringrazia sentitamente coloro che hanno donato questi dispositivi di prevenzione durante i primi giorni di assoluta difficoltà all'Amministrazione Comunale o direttamente alla protezione civile, ai commercianti di Castelfranco Piandiscò e alle realtà associative.​"

Inoltre, il Comune di Castelfranco Piandiscò ha deciso di istituire ulteriori fondi per i buoni spesa: oltre a quelli stanziati dal Governo: alla cifra di 52724,21 euro il Comune ha aggiunto ulteriori 15.000 euro, ai quali si potranno sommare eventuali donazioni al conto corrente dedicato all'emergenza Coronavirus.

Per effettuare una donazione e contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria, i privati cittadini, le Associazioni e altre realtà territoriali possono effettuare un bonifico bancario al conto corrente:

Intestatario: COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’

Codice IBAN: IT56 C030 6905 4541 0000 0300 003

Causale: DONAZIONE PER EMERGENZA COVID-19​