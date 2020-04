Covid-19, il PD di Montevarchi presenta dieci proposte di buon senso per aiutare famiglie e imprese

di Matteo Mazzierli

Sono dieci le proposte presentate punto per punto dal PD con cui il Comune di Montevarchi potrebbe aiutare le famiglie e le imprese del territorio





"Dieci proposte di buon senso per aiutare famiglie e imprese in difficoltà": vengono definiti così i dieci punti presentati dall'unione comunale del PD di Montevarchi in cui vengono affrontati argomenti quali tassa dei rifiuti, imposta sugli immobili, rimodulazioni delle rette della casa di riposo e molto altro.

La prima proposta è sulla riduzione con intervento comunale della Tassa sui Rifiuti per tutto il 2020 a famiglie e imprese, con sospensione immediata per tutto il periodo di inattività di aziende e attività commerciali;

La seconda riguarda la riduzione dell'Imposta sugli Immobili per l'anno 2020, in particolare su immobili agricoli e produttivi;

Dopodiché viene proposto lo slittamento al 2021 di tutti i termini di pagamento per tasse e imposte comunali, con possibilità di forme di rateizzazione straordinarie a tasso zero;

Riduzione aliquota addizionale Irpef comunale di almeno 0,20 punti;

Agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione per gli anni 2020 e 2021 per la ripresa del settore edilizio;

Riduzioni e nuove agevolazioni per i servizi a domanda individuale (in particolare mense e trasporti scolastici) e per le rette asilo nido per gli anni 2020 e 2021;

Sospensione della Tassa per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche per tutto il periodo di emergenza nazionale e riduzione della stessa per il 2021;

Rimodulazione delle rette della Casa di Riposo cittadina per il periodo dell'emergenza, con assunzione di una parte a carico direttamente del Comune;

Riduzione delle spese per lo staff del Sindaco, eliminando costi per personale e attività non indispensabili;

Rimodulazione nel bilancio comunale dei capitoli di spesa non indispensabili o non utilizzabili in settori come Comunicazione, Manifestazioni e Spese di rappresentanza.