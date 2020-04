Coronavirus, quattro nuovi casi: il bilancio nel giorno di Pasqua a Reggello

di Matteo Mazzierli

"I dati ci dicono che ancora in Toscana il livello di diffusione resta alto". Sono le parole del sindaco Benucci nel suo report giornaliero, in cui annuncia quattro nuove positività per Reggello





Salgono a 24 i contagiati da Covid-19 a Reggello: lo ha annunciato nel suo aggiornamento quotidiano il sindaco Cristiano Benucci, comunicando altri quattro nuovi tamponi positivi per il Comune.

"Il giorno di Pasqua sta per terminare e purtroppo porta con sé dati pesanti per il nostro territorio - annuncia Benucci - Il dipartimento di Igiene Pubblica della nostra Ausl mi ha infatti notificato quattro nuovi contagi relativi a cittadini reggellesi. Rinnoviamo anche a loro gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la nostra comunità.

"I dati toscani con 277 contagi e 28 decessi nelle ultime 24 ore ci dicono che ancora in Toscana il livello di diffusione resta alto - informa Benucci - Quindi anche domani, giorno di Pasquetta, abitualmente dedicato a gite e scampagnte, mi raccomando...state a casa.