Campionati di serie B, le nuove regole per la seconda fase

di Michele Bossini

La Unomaglia Valdarninsieme, con sei partite da recuperare, potrebbe decidere di fermare qui la stagione



Foto di Marco Zatini

Proseguono i campionati nazionali di serie B di pallavolo e, conclusa la prima fas, ci si appresta a iniziare i play-off promozione.

A tal riguardo il settore campionati della Fipav rende noto che tutte le gare della regular season rinviate a causa dell’emergenza Covid-19 dovranno essere recuperate entro domenica 2 maggio. Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali di ciascun minigirone. Conquisteranno il diritto a disputare i play off promozione le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento. Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare i play-off promozione per comprovate difficoltà legate al Coviv-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria verrà dichiarata perdente a tavolino, ma non incorrerà in multe e manterrà il titolo sportivo per la prossima stagione. La Fipav aveva già stabilito per la stagione in corso il blocco delle retocessioni.

La Unomaglia Valdarninsieme, in un girone H2 pesantemente condizionato dal Covid e nel quale anche le figlinesi hanno pagato un caro prezzo, dovrebbero recuperare sei partite in un arco di tempo abbastanza breve e questa motivazione, assieme ad altri aspetti di carattere organizzativo, sta inducendo i vertici societari a decidere di fermare qui la stagione.