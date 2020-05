Camminate "antivirus", il Cai Valdarno superiore propone percorsi conformi alle direttive del DPCM

di Matteo Mazzierli

Una raccolta di proposte di facili passeggiate in ottemperanza alle disposizioni del DPCM Covid-19 del 26 aprile, prevedendo come luogo di partenza i principali centri abitati valdarnesi



Immagini concesse dal Cai Valdarno Superiore

Un'iniziativa rivolta ai tanti cittadini valdarnesi che intendono fare attività motoria evitando di affollare parchi cittadini e ambienti urbani: sono la raccolta di proposte di facili passeggiate realizzate dal Cai sezione Valdarno superiore per delle passeggiate più sicure in completa autonomia.

I luoghi di partenza sono i principali centri abitati valdarnesi, così da rispettare le disposizioni del DPCM Covid-19 del 26 aprile. La pubblicazione dei percorsi è disponibile sul sito del Cai, gratuitamente per tutti, con la possibilità di scaricare le mappe dei percorsi e le tracce GPS.

"Le misure di contenimento dell’epidemia adottate negli ultimi mesi ci hanno privato di parte della nostra libertà, spesso anche del lavoro e degli affetti oltre che, più semplicemente, del piacere di fare passeggiate in compagnia - scrive il Cai Valdarno Superiore - Ma i risultati dell’impegno di tutti si vedono, ed è finalmente arrivato il momento di riprendere, con cautela e progressivamente, le nostre attività quotidiane interrotte a causa dell’emergenza Covid-19. Possiamo quindi tornare a fare della sana “attività motoria”, che per la maggior parte delle persone sarà proprio una passeggiata, magari non troppo impegnativa, per rimettersi in forma dopo le lunghe giornate passate chiusi in casa."

"La possibilità di andare fuori e la volontà di fare della salutare attività fisica all’aperto spinge molte persone ad uscire, a cercare i parchi e le aree verdi dei nostri paesi, col rischio però di creare assembramenti - spiega il Cai - La Sezione Valdarno del CAI ha quindi deciso di proporre alcuni itinerari che, nel rispetto delle normative attualmente vigenti, consentiranno ai propri soci e a tutta la cittadinanza di camminare partendo direttamente dai principali paesi del Valdarno, lungo percorsi molto belli e suggestivi, ma privi di difficoltà, senza problemi di orientamento, vicini a strade e centri abitati, percorribili generalmente in mezza giornata."

"Grazie al lavoro di alcuni soci del CAI in pochissimi giorni sono stati individuati e descritti 36 percorsi nei vari comuni del Valdarno Aretino e Fiorentino - prosegue il Cai - fruibili da tutti coloro che vorranno godersi una bella giornata di sole passeggiando individualmente. I percorsi sono raccolti in una pubblicazione in formato PDF, sono suddivisi per comune e vengono brevemente descritti con un testo e una semplice mappa. La guida è scaricabile gratuitamente e liberamente dal sito del CAI Valdarno http://caivaldarnosuperiore.it/ Le tracce GPS per i cellulari e i navigatori escursionistici sono liberamente scaricabili da questa cartella on line https://t2m.io/OS60OfRk"

"Il CAI vuole ricordare che le escursioni, seppur semplici, presentano comunque i rischi tipici del camminare in campagna, e richiedono un minimo di allenamento - conclude il Cai - Viene raccomandata molta attenzione alle prescrizioni legate all’epidemia, in particolare nell’evitare assembramenti, nel rispettare le modalità e le distanze prescritte e nell’uso corretto della mascherina. Quindi gambe in spalla e buone passeggiate a tutti."

Qui i percorsi proposti dal CAI