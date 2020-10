Cacciatore colpito da malore mentre si trova nel bosco, soccorso con il Pegaso

di Glenda Venturini

L'uomo si trovava in una zona impervia, l'intervento del 118 è avvenuto con il verricello dall'elisoccorso e con l'aiuto dei Vigili del fuoco





Malore nei boschi per un cacciatore di 70 anni, che questa mattina si trovava a Gastra, nel comune di Caselfranco Piandiscò. Era da poco passato mezzogiorno quando si è attivata la macchina dei soccorsi.

Complesse le operazioni, perché l'uomo si trovava in una zona particolarmente impervia: sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Arezzo con l’elicottero e l’elisoccorso Pegaso. I sanitari si sono calati con il verricello per stabilizzarlo e portarlo a bordo dell'elicottero, che poi lo ha portato in codice rosso all'Ospedale Di Siena.