Annullata la quarta edizione del "Trofeo città di San Giovanni Valdarno"

di Michele Bossini

Bisognera attendere il possimo anno per sapere chi sarà il successore di Leonardo Marchiori nell'albo d'oro





Era in programma domani pomeriggio (martedì), ma è stata annullata a causa della pandemia di Covid-19 la quarta edizione della gara per elite e under 23 "Trofeo città di San Giovanni Valdarno", con partenza alle 14 di fronte a Palazzo d'Arnolfo dove era posto anche lo striscione del traguardo.

La corsa, su di un percorso nervoso e selettivo da 146 chilometri, avrebbe visto cinque giri del circuito San Giovanni-Santa Lucia-Cavriglia-Castelnuovo-Meleto, Porcellino (23 chilometri), quindi una parte finale nella quale si sarebbe raggiunta Cavriglia dopo avere affrontato la salita di Vacchereccia, quindi ancora un passaggio da Castelnuovo e Meleto, prima di planare sull'arrivo. A vincere lo scoro anno fu in volata Leonardo Marchiori della Zalf, davanti a Filippo Fiorelli del Gragnano e Manuel Pesci del Malmantile.