Accordo Ferrero - Confagricoltura per la coltivazione di nocciole. Incontro nella sala del consiglio

di Monica Campani

La riunione si terrà mercoledì 15 gennaio alle 17.00





La Ferrero sta potenziando la produzione di nocciole in Italia e per questo l'azienda ha stipulato un accordo con Confagricoltura per dare, a chi lo desidera, la possibilità di coltivarle. Mercoledì 15 gennaio alle 17.00 si terrà un incontro nella sala consiliare di Terranuova al quale parteciperanno tutte le aziende interessate.

Un'opportunità per gli agricoltori terranuovesi, sottolinea il sindaco Sergio Chienni.