Un nuovo responabile per la scuola portieri del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Il Terranuova Traiana ha trovato l'accordo con Leonardo Fabbrini, che nella stagione 2020-2021 sarà il nuovo responsabile della scuola portieri del settore giovanile e della scuola calcio elite biancorossa.

Forte di un curriculum fatto da due campionati in Eccellenza con la Rignanese, prima nello staff tecnico di mister Marco Coppi poi in quello di Fabio Guarducci, quindi Tegoleto e cinque stagioni da responsabile dei portieri delle giovanili della Sangiovannese, Fabbrini avrà nel suo staff sia Davide Giachi, in arrivo anch'egli dalla Sangiovannese, che Stefano Romolini, alla prima esperienza da preparatore e di ritorno a Terranuova dopo averne difeso i pali per quattro stagioni.