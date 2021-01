Rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti in centro: responsabili individuati e sanzionati

di Monica Campani

Intervenuto personale della polizia municipale e di Sei Toscana





Nella mattina rifiuti abbandonati sono stati trovati vicino ai cassonetti in piazza della Libertà a San Giovanni. Un vero e proprio atto di inciviltà che ha richiesto subito l'intervento di personale della polizia municipale e di Sei Toscana.

I responsabili sono stati individuati e nei loro confronti verrà elevata una sanzione amministrativa.

A darne notizia è la stessa Amministrazione comunale di San Giovanni sulla propria poagina facebook che commenta: "L’Amministrazione Comunale condanna ogni gesto vandalico o di mancato rispetto delle norme sociali, come l’abbandono di rifiuti in strada: promuove, invece, iniziative volte alla tutela dei beni comuni, del patrimonio cittadino, per uno sviluppo sostenibile, grazie al contributo di tutti".