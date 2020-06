Referendum fra le società di serie D per decidere sull'obbligo delle quote

di Michele Bossini

Due le ipotesi, per essere valida la consultazione deve vedere esprimersi almeno 114 società su 152





Obbligo degli under per il campionato 2020-2021, ha preso il via oggi (mercoledì) per concludersi alle 12 di venerdì una consultazione referendaria tra i club della serie D in merito alle classi d’età da utilizzare per i quattro calciatori “under” previsti per il prossimo campionato, in ragione anche della particolare situazione verificatasi a causa dell’emergenza sanitaria.

Due le ipotesi sulle quali i club saranno chiamati a pronunciarsi: la prima prevede un calciatore classe 2000, due calciatori classe 2001 e un calciatore classe 2002, la seconda contempla invece un calciatore classe 1999, un calciatore classe 2000, un calciatore classe 2001 e un calciatore classe 2002.

La consultazione per essere valida, dovrà raggiungere il quorum minimo del 75% delle società (114 su 152), mentre servirà una maggioranza superiore al 10% per vedere approvata una delle due ipotesi. In caso di mancanza del raggiungimento del quorum o della maggioranza richiesta per una delle due ipotesi, l’utilizzo dei quattro under obbligatori sarà quello previsto dal consiglio direttivo della Lnd del 16 dicembre scorso (un ragazzo nato nel 2000, due del 2001 e uno del 2002, come nella prima proposta).