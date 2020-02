Operazione della Finanza in un bar, chiuso dopo il sequestro di cocaina. Il plauso del sindaco Chiassai

di Glenda Venturini

Nei giorni scorsi la scoperta dello stupefacente in un bar nella zona vicina al centro storico: ora il questore ha disposto la chiusura per un mese. Chiassai Martini: "Montevarchi non è più terra di nessuno"





È stata disposta dal questore di Arezzo, la chiusura per un mese del bar di Montevarchi dove nei giorni scorsi un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta e al sequestro di un cospicuo quantitativo di cocaina, circa 350 grammi, occultati all'interno del locale. Si tratta di un bar situato nelle immediate vicinanze del centro storico, non lontano da piazza Vittorio Veneto.

Soddisfazione per l'operazione è stata espressa dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini: "Un plauso all’attività della Guardia di Finanza, coordinata dal Capitano Ubaldo Collu, che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di un quantitativo di droga, tra i più cospicui registrati in Valdarno, con la conseguente chiusura per un mese dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Questo controllo continuo sul territorio da me richiesto conferma che Montevarchi in questi tre anni non è più terra di nessuno".

"Lo sforzo delle Forze dell’Ordine, in collaborazione anche con la nostra Polizia Municipale, sta ripulendo la città da una serie di fenomeni legati alla microcriminalità e allo spaccio di stupefacenti con una percezione diversa dei cittadini in termini di sicurezza. Un grande lavoro mai fatto prima con blitz mirati e un presidio costante soprattutto nelle aree più sensibili della stazione ferroviaria e del centro. I malintenzionati si saranno accorti che in città la musica è cambiata avendo stretto una proficua sinergia con tutte le Forze dell’Ordine per la lotta all’illegalità e con obiettivi importanti", aggiunge il sindaco.

"Dobbiamo andare avanti con questa determinazione - conclude Chiassai Martini - e ancora una volta, sento il dovere di ringraziare questi uomini e queste donne in divisa che ogni giorno lavorano per garantire l’ordine e la sicurezza a noi cittadini confermando il riconoscimento di un’onorificenza pubblica che stiamo già organizzando per il grande impegno e i risultati ottenuti su Montevarchi".