"Nessun nuovo caso in Valdarno": la Ausl rettifica i dati che ha diffuso oggi. Non ancora esaminati i tamponi

di Redazione

Non sono ancora verificati i due casi di Loro Ciuffenna, per i quali l'analisi dei temponi è in corso. L'Azienda sanitaria si scusa con i diretti interessati per aver diffuso informazioni errate e parla di "problema tecnico"





I due casi di Loro segnalati come positivi quest'oggi dalla Ausl Toscana Sud Est in un comunicato ufficiale, in realtà sono ancora in attesa della risposta relativa al tampone. È la stessa Azienda sanitaria ad ammettere l'errore e rettificare i dati diffusi in un primo momento.

"In riferimento ai casi comunicati questa mattina, l'Azienda USL Toscana sud est comunica che, per un problema tecnico, sono stati dati come positivi alcuni tamponi ancora in fase d’esecuzione.

Pertanto, per la provincia di Arezzo risulta positivo accertato un solo caso in più rispetto alla giornata di ieri ed è nel Comune di Arezzo".

Non sono quindi confermati i due casi di Loro di cui si faceva cenno nella nota precedente.

"L’Azienda si scusa con la Comunità e con i Sindaci per l’allarmismo che i nuovi possono aver generato".