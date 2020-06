Mascherine Monnalisa per i bambini più grandi della pediatria all'ospedale della Gruccia

di Matteo Mazzierli

L'azienda consegnerà 150 mascherine il primo luglio all'ospedale del Valdarno





Mascherine personalizzate con disegni e colori che trasmettono allegria realizzate dall'azienda Monnalisa: sono i 150 dispositivi di protezione anti Covid che riceveranno i bambini più grandi della pediatria della Gruccia. A riceverle saranno la Direttrice sanitaria della Asl TSE, Simona Dei; la Direttrice dell’ospedale del Valdarno, Barbara Innocenti e il Direttore della pediatria, Luca Tafi.

La consegna è in programma nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale alle ore 12 di mercoledì 1 luglio. Sono mascherine in cotone 100%, disegnate dalla stessa azienda, lavabili e sterilizzabili a 90 gradi.

“Monnalisa è scesa in campo sin dai primi giorni dell’emergenza Covid per fornire mascherine protettive al territorio aretino - ricorda il Presidente Piero Iacomoni - I nostri 52 anni di storia e competenza nel settore del childrenswear ci hanno permesso di realizzarne a misura delle esigenze di comfort dei bambini, nelle nostre iconiche stampe. Un dovere morale e un motivo di orgoglio, per noi, confermare la nostra attenzione verso i più piccoli e fare una donazione ad un reparto pediatrico”.