Le under 16 del Piandiscò Valdarninsieme hanno vinto in trasferta gara-uno degli ottavi di finale

di Michele Bossini

La valdarnesi si sono imposte 1-3 dal campo di Castellina in Chianti





Le under 16 del Piandiscò Valdarninsieme hanno vinto in gara-uno degli ottavi di finale espugnando per 1-3 il campo del Castellina in Chianti. Le valdarnesi hanno vinto il primo set 16-25, perdendo il secondo 25-22 per poi aggiudicarsi il terzo e il quarto 16-25 e 11-25 e con essi la partita. Gara-due sabato a Piandiscò alle 16,45.