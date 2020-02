Lavori di asfaltatura della Città Metropolitana: chiude al traffico per una notte la Sp1

di Glenda Venturini

La chiusura scatta dalle ore 20 di questa sera, lunedì 17 febbraio. Stop alle auto nel tratto fra l'incrocio con via di Loppiano e il ponte sull'Arno





Saranno eseguiti questa notte, alcuni lavori di asfaltatura a cura della direzione viabilità della Città Metropolitana di Firenze in un tratto della Strada provinciale n°1 nel tratto di Incisa. Per questo, scatterà durante l'orario dei lavori la chiusura al transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.

Nello specifico, è interessato dall'intervento il tratto della S.P. n.°1 "Aretina per San Donato" tra l'intersezione con la strada comunale di Loppiano e l'incrocio con via delle Fornaci e Lungarno Matteotti, all'altezza del ponte sull'Arno. Lo stop al traffico scatterà dalle ore 20 di oggi, lunedì 17 febbraio, e la strada riaprirà alle ore 6 di martedì 18 febbraio.