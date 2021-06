La festa rossoblù al Brilli Peri e le immagini della partita: il fotoracconto del derby

di Glenda Venturini

Tifosi montevarchini in festa all'interno dello stadio Brilli Peri dove hanno seguito il derby da un maxischermo, mentre al Fedini gli ingressi erano contingentati per via dell'emergenza sanitaria



Festa rossoblu al Brilli Peri
Le immagini della partita - foto Sandro Merli

La festa rossoblu per la vittoria del derby e la conquista del passaggio in Serie C esplode all'interno del Brilli Peri dove tantissimi tifosi si erano riuniti per seguire la partita sul maxischermo allestito per l'occasione. Bandiere, festeggiamenti e cori per una vittoria, avvenuta a una manciata di chilometri di distanza all'interno del Virgilio Fedini di San Giovanni, e che riporta il Montevarchi fra i professionisti.

Bandiere rossoblu appese alle finestre e ai balconi in tutta la città: la società e i tifosi avevano invitato nei giorni scorsi tutti i cittadini ad aprire i bauli e rispolverare le bandiere per sostenere la squadra. Dentro lo stadio a San Giovanni a festeggiare è invece la squadra, orfana dei suoi sostenitori per gli ingressi contingentati a causa dell'emergenza sanitaria.

Tifosi della Sangiovannese presenti in pochi sugli spalti, sempre a causa delle misure previste per il covid; allo stadio appeso uno striscione dedicato in particolare a tutti quei tifosi che sono scomparsi di recente, a partire dal giovanissimo Ruben.

Foto e video di Giovanni Bizzarri