Il Tennistavolo Valdarno ha passato il primo turno della fase regionale di Coppa Italia

di Michele Bossini

Due vittorie e una sconfitta hanno permesso ai pongisti valdarnesi di passare il turno





Il Tennistavolo Valdarno, vincendo due incontri su tre e classificandosi al secondo posto nel proprio girone, ha passato il primo turno della fase regionale di Coppa Italia (vittoria per 4-1 contro il Ciatt Firenze C e per 3-2 contro il Tennistavolo Firenze, sconfitta per 2-3 contro il Tennistavolo Cascina).

La avversarie del secondo turno sono Libertas Siena, Tennistavolo Lucca e Ciatt Firenze A, si giocherà a Firenze sabato 21 marzo.