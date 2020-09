Gaia Pianigiani in evidenza ai Campionati italiani allievi nel salto in alto

di Michele Bossini

Per la valdarnese un salto da 1,70 che vale la medaglia d'argento





A Rieti si sono svolti i Campionati italiani di allievi, con la portacolori dell'Atletica Futura Gaia Pianigiani che, dopo la vittoria del titolo regionale, si è aggiudicata il secondo posto nel salto in alto con la misura di 1,70 metri. Per Pianigiani, allenata da Simona Fabrizzi, è il primo anno che gareggia con atlete più grandi e farà presto anche parte di un ritiro della nazionale di salto in alto.

La società di Figline festeggia poi altri due titoli regionali con Clarissa Pacini, prima negli 80 metri e nel salto triplo. A inizio ottobre a Forlì i campionati italiani.