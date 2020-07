Covid-19, la Asl lascia la gestione della RSA. Chiassai. "Si torna ad una graduale normalità"

di Matteo Mazzierli

Passaggio di consegne tra La Asl e la cooperativa per la gestione della Asp di Montevarchi. La struttura, dopo essere diventata Covid free, comincia a tornare verso la normalità





Con la formalizzazione della struttura come Covid free, la Asl lascia la casa di riposo di Montevarchi che torna in gestione alla cooperativa dopo circa tre mesi. In questi mesi la Asp ha superato una fase drammatica segnata dal contagio, lutti dolorosi con 17 morti e il trasferimento degli ospiti a Foiano della Chiana.

Da oggi la struttura comincia il suo percorso verso la normalità, come annunciato dal sindaco Silvia Chiassai Martini: "Dopo essere diventata Covid Free, oggi c’è stato il passaggio di consegne tra operatori della Asl, che hanno terminato il loro compito, e la cooperativa che è tornata a gestire la nostra struttura. Si torna ad una normalità dove i familiari potranno continuare a incontrare i loro cari sia di persona, anche se a dovute distanze, o attraverso video come stanno facendo da alcune settimane, a breve torneranno i nostri ospiti che si trovano nella struttura di Foiano e potremo riunirli tutti così che possano rivedere i loro cari."

"Nei prossimi giorni il direttore manderà una lettera dettagliata a tutti i familiari spiegando la nuova fase di ripartenza della struttura e nei prossimi giorni fisserò un incontro riservato ai familiari - informa Chiassai - visto che adesso la situazione ci permette di fare un incontro di persona, avrò così modo di rispondere a tutte le loro domande e dare i chiarimenti dovuti della vicenda degli scorsi mesi."