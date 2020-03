Covid-19, "Non muovetevi da casa". Il sindaco torna a rivolgersi ai cittadini: "Saremo costretti a chiudere le aree verdi pubbliche"

di Monica Campani

Il sindaco di Cavriglia disposto a chiudere aree verdi e a prendere provvedimenti





Nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio non tutti sembrano aver recepito l'invito a rimanere a casa. Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni rinnova il suo accorato appello ai cittadini.

"Fino a poco tempo fa sembrava una cosa lontanissima da noi. Ma anche da noi adesso ci sono casi. Il virus si sta evolvendo. E' necessario mantenere la calma, non cadere nel panico ma avere paura: dobbiamo essere consapevoli che l'unica maniera per sconfiggerlo è rimanere a casa, isolati. I parchi pubblici ieri a Cavriglia erano pieni di persone: è una cosa allucinante. Questo non è possibile. Nei prossimi giorni se vedremo situazioni analoghe saremo costretti a chiudere in maniera drastica tutti i parchi pubblici".