Covid-19, nessun nuovo caso positivo in Valdarno. 3 le persone guarite

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est. Antonio D'Urso, direttore generale dell'azienda sanitaria: "I guariti sono tre volte in più dei nuovi casi"





La notizia positiva è che il Valdarno aretino non registra oggi alcun caso positivo e che il numero dei guariti supera per tre volte quello dei contagi. 3 sono le persone guarite in Valdarno: a Montevarchi, Loro Ciuffenna e Terranuova.

I dati della Asl Toscana sud est si riferiscono al periodo che va dalle 14.00 di ieri alle 14.00 di oggi. 23 i guariti nella provincia di Arezzo: 2 nel capoluogo, 2 Anghiari, 1 Capolona, 1 Castiglion Fiorentino, 3 Cortona, 1 Loro Ciuffenna, 1 Monte San Savino, 1 Montevarchi, 1 Terranuova, 4 Sansepolcro e 6 Badia Tedalda.

Antonio D'urso, direttore generale Asl Toscana sud est: "Il numerto totale dei guariti è di 23: distribuiti uniformemente sul territorio. 7 invece sono i nuovi casi. Anche oggi si conferma quindi il positivo andamento che avevamo già visto: il numero dei guariti è tre volte superiore a quello dei nuovi casi. Questo conferma che siamo nella fase calante della trasmissioine dell'infezione anche se non dobbiamo abbassare il livello di guardia".