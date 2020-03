Covid-19, in auto isolamento domiciliare il sindaco e la giunta rassicurano i cittadini

di Monica Campani

Sindaco e giunta dopo che una dipendente del Comune di Cavriglia è stata trovata positiva al coronavirus si sono auto isolati. Intanto dalle proprie abitazioni continuano la loro attività



foto di repertorio

Stanno bene il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e la giunta di Cavriglia fino al 3 aprile in auto isolamento nelle proprie abitazioni dopo che una dipendente del Comune è stata trovata positiva al coronavirus. Una decisione autonoma presa in maniera coerente sulla scia delle tante raccomandazioni fatte ai cittadini.

Il sindaco fa il punto: le due persone in quarantena sono guarite, rimangono sotto osservazione i tre ultraottantenni nella Rsa di Bucine. Sono arrivate poi le mascherine della Protezione civile di Arezzo ma "non sono sufficienti per tutta la popolazione. Quindi abbiamo deciso di distribuirle alle attività nevralgiche del territorio. Abbiamo però già inoltrato un ordine per 8.000 mascherine da dare ai cittadini: verranno consegnate nelle cassette postali delle case".

Il sindaco conclude: "E' una situazione paradossale e drammatica. Qualche risultato sembra ci sia. Continuiamo a tenere duro. Tutti insieme ce la faremo".

Il video di Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, Filippo Boni, Paola Bonci, Thomas Stagi e Sonia Tognazzi