Banda ultra larga entro il 2020 anche nelle frazioni montane

di Martina Giardi

Partiti i lavori per portare la fibra ottica e la banda ultra larga nel territorio di Loro e di tutte le sue frazioni





Un passo necessario per Loro e per la Regione quello di installare nelle aree bianche del territorio, quelle cioè dove non è previsto investimento da parte di privati nei prossimi tre anni, la fibra ottica e la banda ultra larga. Lo scopo è quello di permettere oltre a una navigazione internet molto veloce, la possibilità di avere segnale in zone come quelle montane, dove rimanere senza telefono funzionante potrebbe diventare difficoltoso. L'elenco delle frazioni coinvolte è lungo: San Giustino, Campogialli, Piantravigne, Malva, Persignano, Montemarciano, Gropina, Casale, Trappola, La Casa, San Clemente,in Valle, Poggio di Loro, Modine, Gorgiti, Villa, Chiassaia, Anciolina, Borro, Traiana e Comugni.

Presente all'avvio ufficiale ai lavori il Sindaco Botti e l'assessore all'innovazione della Regione Toscana, Vittorio Brugli. "Si tratta di un investimento di più di un milione di euro". Sono 66 km di fibra ottica da posare; ma dati i 50 chilometri di infrastruttura già esistenti, l'impatto ambientale sara minimo". I lavori prevedono la loro conclusione entro il 2020.

Il Sindaco Moreno Botti tiene a precisare che "la copertura che verrà raggiunta provvederà a coniugare la sicurezza dello stare in montagna con la pari opportunità di chi abita nelle grandi città". Un pensiero condiviso anche da Brugli che ancora: "La fibra sarà disposta in cavidotti già esistenti: aziende e famiglie ne potranno usufruire. In modo particolare aziende che con la connessione a banda ultra larga potranno avere un vantaggio competitivo. La Toscana rispetto alle altre regione è tra le più avanti coi lavori. "

Il bando nazionale per la realizzazione dell'opera è stato vinto da Open Fiber. Questa avrà in concessione per venti anni l'infrastruttura offrendone l'accesso agli operatori interessati.