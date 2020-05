Andrea Attili è nuovo responsabile del settore giovanile del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

La nomina, proposta dal direttore generale Simone Finocchi, accolta all’unanimità dal direttivo



Andrea Attili (a sinistra) con Simone Finocchi

Torna a Terranuova, dopo due stagioni di lontananza passate fra Laterina e Bucine. Andrea Attili, che ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile biancorosso.

Il consiglio direttivo ha accolto all’unanimità la proposta del direttore generale Simone Finocchi, che per rinforzare il settore giovanile ha voluto scegliere come reponsabile un terranuovese che ha fatto tutta la trafila debuttando in prima squadra e condotto i biancorossi da allenatore per sei stagioni (quattro in Prima categoria e due in Promozione).

Attili si è detto orgoglioso di essere tornato a Terranuova, convinto che con impegno e dedizione riuscirà a fare bene quello che richiede questo nuovo incarico, nel solco di quanto già tracciato da Marco Bernini e Stefano Frasi.