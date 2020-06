Ambito Turistico Valdarno: manifestazione d'interesse per costruire tra pubblico e privato prodotti per un'accoglienza di qualità

di Matteo Mazzierli

L'obiettivo della manifestazione d'interessa è dare il via ad un processo partecipato tra operatori ed Enti locali che porti alla costruzione di prodotti turistici di qualità per la ripartenza del turismo in Valdarno





Lanciata una manifestazione d'interesse per rilanciare il turismo in Valdarno con prodotti di qualità: è l'iniziativa dell'Ambito Turistico Valdarno, spiegata dal sindaco di Bucine, Nicola Benini, capofila dell'ambito.

"Il settore del turismo a causa dell'emergenza sanitaria, come ormai sappiamo, è uno dei settori maggiormente colpito - spiega Benini - Anche in Valdarno il turismo rappresenta un segmento importante dell'economia territoriale in grado di incidere in maniera trasversale su altri settori come agricoltura, cultura, servizi e commercio."

"La ripartenza anche di questo settore dipenderà dalla risposta che il nostro Valdarno, come destinazione turistica, sarà in grado di dare a questa nuova sfida - prosegue Benini - Per questo l’Ambito Turistico Valdarno ha dato il via ad una procedura pubblica nella forma della “Manifestazione di interesse”, rivolta a tutti gli operatori della filiera del turismo dei Comuni di Bucine, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni e la più ampia accessibilità da parte dei soggetti interessati e dare il via ad un processo partecipato tra operatori ed Enti locali che porti alla costruzione di prodotti turistici."

"Per prodotto turistico deve intendersi nel senso più ampio del termine proprio per dare la possibilità alla maggior parte degli operatori di partecipare e di contribuire alla costruzione dell’offerta territoriale del Valdarno - afferma Benini - qualsiasi cosa acquistabile da un catalogo, da una piattaforma o direttamente dal produttore a titolo di esempio: un tour, un’attività, un soggiorno, un’escursione, un biglietto, una guida tutistica-ambientale, un noleggio di bici, di e-bike, un voucher, etc…. La costruzione di prodotti turistici sarà importante non solo per dare piena valorizzazione al territorio del Valdarno, ma sarà indispensabile per ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale e per rendere il Valdarno una destinazione turistica capace di attrarre"

"Attraverso la costruzione dei prodotti turistici - continua Benini - vogliamo mettere al centro il turista e la qualità della sua esperienza in Valdarno che si pone come destinazione sicura proprio per le caratteristiche: natura, attività all'aria aperta, trekking, sport, spazi dove rilassarsi, vigneti e oliveti ovunque a ricordare paesaggi tipicamente toscani."

"Per un turismo di qualità sarà inoltre determinante la formazione di tutti i soggetti che sul territorio si occupano di turismo - conclude Benini - dagli Uffici turistici alle strutture ricettive ai ristoratori alle associazione di promozione del territorio, ai produttori. Saranno organizzati programmi di formazione in materia di accoglienza e marketing turistico. Si tratta quindi di una formazione estesa ai diversi ruoli e alle diverse competenze che saranno richieste per concorrere alla crescita del sistema turistico del Valdarno"

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate attraverso modulo online entro il 15 luglio 2020 secondo le modalità specificate nell'avviso consultabile su ogni sito istituzionale dei Comuni dell’Ambito.