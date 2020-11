Secondo rinvio per la Bruschi Basket San Giovanni

di Michele Bossini

Rinviata la partita casalinga contro la Surgical Cagliari



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

Dopo il rinvio della partita che si sarebbe dovuta giocare in casa del Cus Cagliari lo scorso week-end, la presenza di alcuni casi di positività ha obbligato la Bruschi Galli San Giovanni a rinviare a data da destinarsi anche la partita interna in programma per domani sera (sabato) in casa contro l'altra cagliaritana di questo campionato di serie A2 girone Sud, la Surgical.

"Abbiamo riscontrato all’interno del gruppo squadra tra staff e atlete diversi casi e da quel momento la nostra unica priorità -ha affemato il presidente Salvatore Argirò- è stata quella di mettere in sicurezza e nella condizione migliore ogni persona. Alla luce di quanto accaduto torneremo a giocare solo quando tutte le nostre giocatrici e il nostro staff starà bene. Il mio pensiero e il mio augurio è che tutto possa risolversi in meglio, augurando a tutti una pronta guarigione".