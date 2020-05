Al via la riqualificazione del palasport. Chiassai: "Un'area nuova legata allo sport e alle eccellenze giovanili"

di Matteo Mazzierli

Un altro tassello parte di una stagione di grossi interventi per il Comune di Montevarchi. Posfortunato: "Legare il mondo dello sport a quello della scuola"





Una struttura nuova e riqualificata, unita agli interventi dei giardini Margherita, per un quartiere più legato allo sport e ai giovani: questo lo scopo dell'amministrazione di Montevarchi per i lavori previsti alla tensostruttura di viale Matteotti.

Un'operazione che si conclude dopo diversi anni, come afferma il sindaco Chiassai Martini, e che darà nuovo lustro alla struttura con interventi di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione igienica così che i giovani possano usufruirne.

"Riqualificare il palazzetto dello sport è un importante risposta al mondo sportivo della città - dice l'assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Posfortunato - quali pallavolo, pallacanestro ginnastica, ma anche una risposta fondamentale per l'uso che ne fanno le scuole, non a caso ci stiamo muovendo molto, con grandi cifre impegnate, sia per quanto riguarda lo sport che per la scuola."