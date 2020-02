Al termine la sperimentazione della nuova viabilità su piazza Ficino: dal 2 marzo torna tutta pedonale

di Glenda Venturini

Termina la sperimentazione introdotta dal comune a dicembre scorso, per rispondere alle richieste dei commercianti. Il vicesindaco incontrerà in questi giorni i cittadini e gli esercenti del centro storico per tracciare il bilancio di questo intervento sperimentale





Termina il periodo di sperimentazione della viabilità attraverso piazza Marsilio Ficino a Figline: da lunedì 2 marzo la piazza tornerà totalmente pedonale nella sua area centrale, esattamente com'era prima di dicembre, e sparirà la corsia di marcia così come i parcheggi introdotti a fianco.

La nuova viabilità era stata introdotta a inizio dicembre, con un provvedimento con cui il comune aveva risposto alle richieste dei commercianti del centro storico, legate in particolare al periodo delle festività natalizie. L'obiettivo era quello di aprire alle auto una parte della piazza per facilitare gli acquisti in centro.

Ora si traccerà il bilancio di questa sperimentazione, come ha spiegato il vicesindaco con delega al commercio, Enrico Buoncompagni: "Nelle prossime settimane mi attiverò per incontrare le attività commerciali del centro figlinese e i cittadini, in modo da avere un feedback sugli esiti di questa sperimentazione. La nuova viabilità, infatti, si poneva l’obiettivo di raccogliere anche gli elementi utili per una progettualità complessiva di quest’area, nell’ottica di intraprendere tutte le misure utili al suo rilancio".