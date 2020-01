Via Roma, approvato il progetto esecutivo per il primo lotto. Già stanziati 300mila euro

di Glenda Venturini

Arrivato dalla giunta il via libera definitivo al progetto. Ora le procedure di gara. Nel primo lotto si andrà dall'incrocio con via Cennano fino a piazza Varchi





È stato approvato dalla giunta Chiassai Martini il progetto esecutivo per il rifacimento di via Roma nel primo lotto: un investimento da 300mila euro, già pronti a bilancio, per intervenire sul tratto che va dall'incrocio con via Cennano e fino all'inizio di piazza Varchi. L'intervento era già stato annunciato dal sindaco, come primo intervento per restituire un volto nuovo alla strada che attraversa il cuore della città.

Nel tratto oggetto di questo primo lotto, lungo circa 175 metri, si agirà dunque per rimuovere tutti quei problemi ormai evidenti. Come si legge nella relazione tecnica, oggi "la pavimentazione si presenta, in più punti, frantumata e con diffusi cedimenti per sprofondamento; gran parte della pavimentazione risulta sollevata dalla soletta sottostante e risulta assente in più punti il sottofondo di allettamento tanto da funzionare sotto carico con effetto arco trasversale. Gli sprofondamenti dei vari conci sono imputabili al passaggio di carichi dinamici, anche modesti, che forzano verso il basso il concio sollevato dalla soletta e quindi eliminando l’appoggio diretto".

L'approvazione del progetto esecutivo consentirà ora di indire la gara di appalto, l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è farlo entro il primo trimestre. Poi potranno partire i lavori: saranno eseguiti per fasi successive, almeno cinque quelle previste, in modo da non 'bloccare' completamente il centro storico. Per le auto sarà previsto un passaggio attraverso piazza Varchi.