Urbanistica: "Obiettivo, favorire l’economia del territorio ed ampliare la capacità turistico ricettiva"

di Monica Campani

Il punto dell’assessore Luca Trabucco sulle attività svolte e gli interventi futuri





Primi mesi della legislatura impegnati a concludere gli interventi urbanistici ed edilizi collegati ai vecchi strumenti comunali (piano strutturale e regolamento urbanisitico) ormai giunti a scadenza. L'assessore di Terranuova Luca Trabucco fa il punto di quanto fatto e di quanto resta da fare.

Gli interventi sono stati effettuati in zona Penna, con la variante che renderà possibile l’ampliamento della PAM e in zona casello autostradale dove è stata deliberata la variante che comporterà un piano di recupero dell’area ex -Nugolussi. Infine l’attuazione dell’area di Valvigna che consentirà la realizzazione di un nuovo fabbricato logistico di Zucchetti centro sistemi.

Contestualmente al comparto produttivo sono stati istruiti due comparti residenziali presenti nel Regolamento Urbanistico: la variante nella zona di Pernina, all’interno del capoluogo, e nella frazione Penna. Nel mese di dicembre è stato approvato, poi, dopo anni di lavoro, Il Piano di Sviluppo Borro-Monticello che avrà ricadute turistiche ricettive dirette nell'ambito comunale.

“Certamente questo momento di transizione, che comunque richiede tempo, avrà delle ripercussioni sul nostro bilancio, in quanto gli introiti derivanti da attività urbanistico -edilizie saranno molto limitati, ma sarà nostra premura cercare di ridurre al minimo la durata di questa fase ed il disagio che ne deriva – ha commentato l’assessore Luca Trabucco - Per il futuro, il lavoro proseguirà verso la “costruzione” di nuovi strumenti urbanistici comunali per redigere il nuovo Piano Strutturale intercomunale in sinergia con il Comune di Loro Ciuffenna, oggetto di contribuzione regionale per circa 60.000 euro, ed il nuovo Piano Operativo Comunale. L’ Amministrazione ha deciso di scorporare in più fasi l’iter procedurale, affidando subito l’Avvio del procedimento in quanto, a seguito della ultima modifica della L.r n.65/2014, con la conclusione di questo step, sarà possibile ridare nuova spinta agli interventi rivolti al potenziamento delle attività produttive, artigianali e commerciali che sono il tessuto essenziale del nostro Comune. Mi piace concludere con un plauso ai nostri uffici comunali che hanno dimostrato, in questo primo periodo amministrativo, dedizione ed abnegazione, due aspetti che ci fanno ben sperare per la riuscita del nostro futuro percorso".