Un attaccante il terzo rinforzo della Sangiovannese

di Michele Bossini

Arriva in azzurro l'attaccante classe 1998 Nicolò Micchi





Terzo acquisto per la Sangiovannese, che dopo Filippo Gerardini ed Edoardo Ceccuzzi ha tesserato l'attaccante classe 1998 Nicolò Micchi, autore di sette reti in ventidue presenze nell’ultimo torneo di Eccellenza a Poggibonsi. Nel suo curriculum anche esperienze in serie D a Ghivizzano e San Gimignano (quarantanove presenze per lo più entrando a partita in corso e quattro gol).