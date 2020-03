#staiacasa, chiama il Comune: servizio per persone anziane o in difficoltà

di Monica Campani

L'iniziativa è dell'amministrazione comunale di San Giovanni per l'acquisto di generi alimentari o di farmaci





#staiacasa, chiama il comune: è l'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Giovanni, per l'acquisto di generi alimentari e farmaci, rivolto alle persone anziane o in difficoltà. Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì: basta chiamare lo 055.9126255 e un operatore si recherà a casa degli interessati per effettuare gli acquisti.

"In questi tempi di grande instabilità dovuta all’emergenza Covid-19 il Comune di San Giovanni Valdarno intende farsi vicino ai cittadini con l’attivazione di iniziative che permettano di affrontare il più serenamente possibile la quotidianità, soprattutto favorendo un comportamento di auto-tutela dei cittadini più fragili, in particolare degli anziani. Per questo, è attivo un servizio rivolto agli anziani che vivono soli o in difficoltà e a nuclei familiari in cui tutti i componenti sono over 65 anni, per i quali è messo a disposizione il numero di telefono 0559126255".