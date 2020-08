Sospesa per il mese di agosto la consegna gratuita delle mascherine. "Non un'interruzione ma una pausa"

di Matteo Mazzierli

Il Comune di Loro sospende la consegna gratuita delle mascherine per il mese di agosto, il servizio, in base all'andamento del contagio, dovrebbe riprendere a settembre





Stop per tutto il mese di agosto alla consegna gratuita delle mascherine per il Comune di Loro: è quanto annunciato dall'amministrazione comunale, che per la prima volta, da marzo fino ad oggi aveva garantito a tutti i cittadini questo servizio gratuito.

"Non è un'interruzione definitiva del servizio, ma una pausa - spiega l'amministrazione - Complici le ferie e la facile reperibilità dei dispositivi di protezione a prezzi calmierati. A settembre, in base all'andamento del contagio, la Regione valuterà se e con quali modalità riprendere il servizio. Il nostro Comune, attraverso l'ufficio turistico, è a disposizione per eventuali necessità urgenti di mascherine."